Alimentation, santé et performance ! Une alimentation basée sur des preuves scientifiques

Pour la grande majorité de la population, la nutrition et la santé sont des sujets très confus. Cette confusion provient en partie du fait que la plupart des gens cherchent des informations sur ces sujets en ligne, où toute personne ayant une opinion, quelles que soient ses références, peut se poser en autorité et toucher des millions de personnes. Comme la plupart des gens n'ont pas de formation en nutrition et/ou n'ont pas le temps de lire ou d'interpréter les études, cela signifie que les entreprises et les experts autoproclamés qui ont le plus d'argent pour la publicité et/ou les stratégies de médias sociaux les plus avisées finissent par influencer le plus grand nombre de personnes. Pire encore, d'innombrables études sont financées par des entreprises alimentaires et des groupes de pression dans le but de faire en sorte que leur(s) produit(s) semble(nt) idéal(s) pour les performances sportives, la perte de poids et/ou la santé. Cette "recherche scientifique" se répercute sur les médecins qui, ne reçoivent en moyenne que 20 heures de formation en nutrition pendant toute leur formation médicale, et n'ont généralement pas le temps de se tenir au courant des recherches les plus récentes. Il fait également son chemin jusqu'aux diététiciens et nutritionnistes, dont le matériel pédagogique est souvent financé par ces mêmes entreprises et groupes de pression, ainsi qu'aux entraîneurs et autres professionnels du fitness et du sport, qui fondent souvent leurs recommandations sur des concepts très dépassés.