Le cycle d'Alamänder Tome 1 : La Porte des abysses

Jonas Alamänder, mage et détective, vient de perdre sa maison, confisquée par un royaume voisin. Accompagné d'Edrick, l'un des soldats chargés de lui apprendre la nouvelle, et de son facétieux démon Retzel, il part pour la capitale de Kung-Bohr afin d'y plaider sa cause. Là, il se voit contraint d'affronter intrigues de cour et ennemis redoutables, en montrant autant de talent dans l'art de la magie que d'incrédulité face aux mystères qui se dévoilent peu à peu. Pendant ce temps, Maek, un jeune garçon aux penchants morbides, affronte un champ de blé carnivore afin de rallier la fameuse école des assassins T'Sanks. Préparez-vous à découvrir un monde où se côtoient humour, rebondissements et créatures improbables. Un monde original et foisonnant d'où vous ne reviendrez peut-être pas indemne.