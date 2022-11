Le roman vrai d'Alexandre

"Un jour, il faut bien déchirer le voile, rompre avec le comédien et coïncider avec soi". Dans ce récit introspectif, le romancier évoque son histoire personnelle et son parcours littéraire d'une manière très particulière : il dresse un inventaire de ses mensonges, de ses lâchetés et de ses actes manqués. Après une carrière fondée, selon lui, sur le "maquillage littéraire" dont il se couvrait, l'auteur à succès répond à la question qui le hante : "Qui est Alexandre Jardin, sans ses faux-semblants et par-delà les angles morts ? " Il quitte ses costumes qui l'engoncent, ceux des personnages de Fanfan ou du Zèbre, solides armures qui l'ont longtemps protégé du réel qui l'effrayait. Alexandre Jardin, dans un livre aussi beau que stupéfiant, déboulonne point par point ce qu'il s'est épuisé à construire pendant trente ans. David Foenkinos, L'Express. Cet aveu d'imposture se lit d'une traite, comme une évidence sans retour. Marine Landrot, Télérama.