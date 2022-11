Lou ! L'intégrale : Saison 1

L'intégrale d'une série culte, dans une toute nouvelle édition ! Entre quotidien décalé, évocation des problématiques adolescentes et références à la pop-culture, les lectrices (et lecteurs ! ) découvrent avec Lou ! une série attachante, mystérieuse, fascinante par sa créativité, à la fois atypique et pour autant l'une des BD les plus en phase avec son époque. Car, chose rare dans la bande dessinée, Lou grandit au fil des albums ! Et ses fans évoluent ainsi en même temps que leur héroïne et son créateur. Réussissant l'alchimie parfaite entre série grand public et oeuvre personnelle, Julien Neel s'y affirme, depuis 2004, avec 8 tomes de bandes dessinées et 2 livres jeunesse, comme un véritable auteur, capable de se surprendre et de surprendre ses lecteurs en se renouvelant constamment. Résultat : un succès mérité avec près de 3 millions d'exemplaires vendus, deux prix au festival d'Angoulême, une série animée, un film au cinéma et des traductions dans près de 20 langues ! Retrouvez l'intégralité de cette oeuvre unique qui a fédéré une génération de lecteurs dans une réédition au même format que celui de Lou Sonata. Un très bel objet de 496 pages, qui compile pour la première fois les 8 tomes de la saison 1 et l'adaptation du film LOU, le cadeau idéal pour accompagner les fêtes de fin d'année.