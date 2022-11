D'un armistice à l'autre. 1918 et 1940. Le wagon de Rethondes

11 novembre 1918 et 22 juin 1940, le wagon de Rethondes est le lieu emblématique où sont signés deux armistices, le premier couronnant une glorieuse victoire française, le second sanctionnant une humiliante débâcle. Comment, si peu de temps après avoir triomphé, la France a-t-elle pu connaître la plus écrasante défaite de son histoire ? Au bout de quatre années meurtrières, l'armistice de 1918 fait de Paris la capitale d'une Conférence de la Paix que l'on voulait grandiose, mais qui contient en réalité les prémices d'un nouvel ordre géopolitique fait d'instabilités : ni la disparition des empires vaincus, ni la nouvelle carte du monde dessinée à la fin de la Première Guerre mondiale, ni la création de la Société des Nations n'empêcheront les régimes fascistes et nazis, portés par un désir de revanche, d'arriver au pouvoir dans une Italie lésée et une Allemagne humiliée. Un deuxième conflit mondial est alors inévitable. Analysant les différents aspects économiques, politiques, militaires et humains de la période trouble de l'entre-deux-guerres, Alain du Beaudiez s'emploie à expliciter les causes de l'improbable retournement de situation qui eut lieu à Rethondes. Ancien officier pilote de l'Armée de l'Air, Alain du Beaudiez est l'auteur, aux Editions Temporis, de La Grande Guerre. Autopsie d'un séisme. 1870-1935 (2018).