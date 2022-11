Petit Futé Hautes-Pyrénées. Edition 2023

La montagne douce invite à la promenade et à la méditation. A Lourdes, centre mondial de pèlerinages, on visite les sanctuaires, à Tarbes, ville du cheval, les haras nationaux. Région de coteaux et de plaines, le val d'Adour offre un climat plus tempéré, moins marqué grâce à sa distance relative des montagnes. Au nord du département, les forêts landaises et les sommets pyrénéens proposent des séjours de pleine nature. Traversée par l'Adour et l'Echez, bordée de collines doucement vallonnées, la région hésite entre la limpidité de ses rivières et de ses cours d'eau et le vert des prairies et des forêts. Pays agricole et viticole où le vignoble de Madiran est à explorer et à déguster. Routes et petits chemins au milieu des prairies, des vignes et des champs invitent à la découverte, que ce soit à vélo, à pied ou à cheval (nombreux sont les centres équestres dans ce pays). Le val d'Adour est traversé par le GR653, sur le chemin de Compostelle. Des hauteurs, par temps clair, la chaîne des Pyrénées déroule ses pics et ses sommets tandis qu'à nos pieds se perd le damier des champs et des prairies.