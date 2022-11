Troisième ouvrage du collectif Paysages de l'après-pétrole aux éditions du Moniteur, Aménager les territoires du bien-être propose une synthèse de l'approche paysagère promue par le collectif comme vecteur de bienêtre et de développement durable. Il met en lumière les bonnes pratiques de l'aménagement par le paysage dans le but d'optimiser le bien-être, la santé et la qualité de vie de la population, en conciliant harmonie du cadre de vie et mise en oeuvre accélérée de la transition écologique. Ainsi, le paysage ne doit pas être réduit à son aspect esthétique ou à une "toile de fond" mais son aménagement doit être considéré de manière globale, au bénéfice des politiques de santé et de développement durable. Cet ouvrage analyse les trois vertus de l'approche paysagère : "fédératrice" puisqu'elle considère un territoire dans sa globalité et fédère des politiques éparses ; "facilitatrice" puisque son caractère concret facilite l'adhésion des populations ; "participative" puisqu'elle propose de consulter la population pour identifier ses besoins. Les trois défis à relever sont ensuite détaillés : prise en compte du changement climatique, transition vers l'agroécologie et la forêt durable, requalification des villes et de leurs périphéries. Enfin, sont présentés les différents acteurs à mobiliser de façon conjointe : professionnels du paysage, élus et grand public. Tout au long de cet ouvrage dense et richement illustré, sont présentées une cinquantaine de réalisations concrètes sur lesquelles s'appuyer pour mettre en oeuvre l'approche paysagère. Professionnels de l'aménagement du territoire, urbanistes, paysagistes, étudiants et enseignants, élus et leurs collaborateurs engagés dans la transition écologique des territoires y trouveront les analyses et les méthodes leur fournissant toutes les clés pour concevoir et réaliser les paysages de demain.