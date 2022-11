Capitaine Maman : Capitaine Maman et le musée d'archéologie

Avec tout son équipage, Capitaine Maman part tester un nouveau sous-marin dans un pays lointain, au fond du lac le plus profond du monde. A l'heure du goûter, le chiot rapporte un bel os. Il l'a trouvé en déterrant un squelette... et un trésor. Vite ! L'archéologue en chef Capitaine Maman installe un chantier de fouilles dans les règles de l'art. Et elle va de découverte en découverte...