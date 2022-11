Paris est envahi par une obscurité perpétuelle et livré aux instincts redevenus primaires d'une population désormais organisée en clans. Dans ce monde urbain terriblement violent, Féral est un des derniers à conserver le souvenir des temps anciens. Il est aussi un as de la "cogne" , ces combats à mains nues qui opposent les plus forts des clans dans des sortes de grand-messes expiatoires. C'est lors d'une de ces cognes qu'il rencontre Livie, qui respire la liberté, l'intelligence, la force. Leur amour est immédiat, charnel, entier. Mais le destin de Féral va se fracasser sur cette jeune femme qui n'est pas libre d'aimer. Bijou littéraire, Un peu de nuit en plein jour parle de notre monde qui s'abîme, de la part de sauvagerie en l'homme, de l'inéluctabilité des destins. Sans diluer la tension qui électrise son roman, Erik L'Homme varie les climats, la féerie et la poésie s'invitent, une dose de chamanisme saupoudre un récit plein de surprises. Le Figaro magazine.