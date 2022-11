Communion. Aimer en féministes

Bell hooks a commencé à explorer la signification de l'amour dans nos sociétés modernes avec All About Love, best-seller aux Etats-Unis. Elle a poursuivi ce dialogue avec Salvation : Black People and Love, et conclut la trilogie avec Communion : The Female Search for Love. Cet essai militant, intime et provocateur, met au défi chaque femme de revendiquer courageusement la recherche de l'amour comme un engagement pour la liberté. Dans le style engagé qui lui est propre, l'auteur explore la manière dont les idées sur les femmes et l'amour ont été modifiées par le mouvement féministe, par la pleine participation des femmes au marché du travail et par la culture du self-help. Un livre qui propose des alternatives à la culture patriarcale, raciste et homophobe en invitant à bâtir un avenir différent.