Manuel de psychocriminologie clinique. Approche psychanalytique

La psychocriminologie clinique s'intéresse au couple auteur/victime de violences infractionnelles qu'elles soient agies et/ou subies. Afin d'enrichir les connaissances et les pratiques professionnelles, les perspectives de prise en charge, de procéder à des évaluations, cet ouvrage propose une clinique psychocriminologique organisée, conjuguant les ressources de la clinique criminologique, de la psychologie clinique et de la psychopathologie psychanalytiques et les enseignements issus des expériences cliniques dans le champ psycho-socio-judiciaire.