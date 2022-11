Régénérer une petite ville. Rive-de-Gier (Loire) au cœur de l'aire métropolitaine de Lyon et de Saint-Etienne

La régénération de Rive-de-Gier soulève des enjeux cruciaux quant à la manière de (re)développer les centralités secondaires, abîmées par la désindustrialisation et le déclassement socio-économique, souvent réduites à la fonction de territoires subalternes des métropoles voisines. Le projet de rénovation du centre-ville montre notamment que le caractère populaire de Rive-de-Gier représente une ressource essentielle qui permettra à la ville de prendre sa place dans les systèmes métropolitains de Lyon et Saint-Etienne. Les Carnets de Territoires visent à révéler la diversité des territoires, des dynamiques d'acteurs et des enjeux de l'action publique locale, sous la forme de résultats de recherche ou d'études de terrain.