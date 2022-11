Hip-Hop culture. Le livre

Voici le livre COLLECTOR de CULTURE HIP HOP. Au programme, un panorama complet sur la STREET dance, le RAP et le STREET ART, aux couleurs des programmations de CULTUREBOX, la chaine urbaine et culturelle de France télévisions ! Retrouvez le NEC PLUS ULTRA du monde du HIP HOP, avec d'impressionnantes photographies, des interviews musclées et des focus retraçant les débuts et l'évolution du HIP HOP dans le monde et en France, au travers des trois grands univers que sont le breakdance, le rap et le graffiti.