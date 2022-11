Pédagogie pratique. Travailler avec les doudous en école maternelle Cycle 1, Edition 2022

Cet ouvrage propose d'aider les enseignant(e)s à mieux intégrer le doudou dans leurs pratiques en partant du principe que ce compagnon est une présence qui peut aider l'enfant dans son entrée à l'école et dans sa réussite scolaire, et permettre à l'enseignant(e) d'impulser un lien plus fort entre l'école et les familles. En effet, l'importance du doudou pour les petits enfants n'est plus à démontrer ! Lorsqu'on se rend sur les forums de parents ou dans les réunions de parents à la rentrée, la question revient souvent : "Mon enfant peut-il emporter son doudou à l'école ? ". Et du côté des professeur(e)s, deux questions restent en suspens : quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis de mes petits élèves à propos de leur doudou ? et comment préparer et aider les enfants à se détacher de leur doudou ? . Et là, selon la réponse que chaque enseignant(e) apporte à cette question, la place du doudou change selon les classes... L'organisation de l'ouvrage Partie 1 (théorique) - Présentation de quelques ouvrages théoriques sur le doudou (Winnicott Les Objets transactionnels) et pistes de réflexion - Présentation de 45 albums qui parlent du doudou ou racontent une histoire avec le doudou (+ classement par thème) Partie 2 (pratique) - 3 séquences de travail organisées par niveau et quelques chants, poésies, comptines sur le thème du doudou - TPS/PS : 8 séances - MS : 8 séances - GS : 9 séances - A chaque séance correspond une activité à faire le plus souvent à partir de la lecture d'un album. Elles sont présentées comme des fiches de préparation et pour chaque séance sont donnés : - Le ou les objectifs - Le ou les attendus - La description du dispositif : matériel, type d'activités (découverte, jeu, manipulation...) - Le déroulement de l'activité : le rôle de l'enseignant(e), le ou les actions de l'élève... Les auteures - Fabienne Quibel-Périnelle est conseillère pédagogique - Sophie Briquet-Duhazé est Maîtresse de conférence HDR en sciences de l'éducation à Rouen (ses recherchent portent sur la conscience phonologique et le nom des lettres). Elle a créé son blog Enseigner et apprendre à l'école maternelle. - Elles participent toutes les deux à la préparation au CRPE.