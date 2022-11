Hooni Kim est un chef qui cuisine avec jung sung, c'est-à-dire coeur et dévotion. Ma Corée est son héritage gastronomique. Depuis les simples gâteaux de riz trempés dans une sauce épicée au ramyeon (le ramen coréen), Hooni utilise son expérience dans les grandes cuisines françaises et japonaises pour peaufiner les techniques de la cuisine coréenne classique, qui trouve souvent son origine dans les cuisines domestiques. Les lecteurs découvriront la trinité culinaire coréenne : gochujang, doenjang et ganjang (pâte de piment coréen, pâte de soja fermentée et sauce soja). Ces ingrédients clés ajoutent une profondeur et une saveur savoureuses à tout le spectre de la cuisine coréenne, du banchan aux ragoûts robustes. Richement illustré, Ma Corée propose Des recettes modernes aux saveurs traditionnelles.