La vraie vie de Xavier Pincemin

Xavier Pincemin, c'est le chef du moment, celui qui monte et qu'il faut suivre ! Cet ancien gagnant de Top Chef (2016) a fait ses classes chez les plus grands : Gordon Ramsay, Simone Zanoni, Eddie Benghanem, etc. Désormais à la tête de ses propres restaurants, Xavier Pincemin est le deuxième chef français le plus suivi sur TikTok avec 2, 5 millions de followers et des recettes ayant généré plus de 36 millions de likes. Il propose enfin de cet ouvrage à la forme et au design original, inspiré de la Street Culture, près de 50 recettes : des plats, des desserts, des tips, qui ont jalonné sa vie personnelle et professionnelle, et qui font de lui le chef qu'il est aujourd'hui : le kebab végétal qu'il adore manger avec ses potes, le croque-monsieur à la truffe qu'il a réalisé pour emballer celle qui partage sa vie, le ravioli qu'il adore et qu'il maîtrise parfaitement après être passé par les cuisines du Chef Zanoni, le Boeuf Wellington, clin d'oeil à son passage dans les restaurants londoniens de Gordon, Ramsay, etc. Des recettes accessibles, originales et stylées, révélées pour la première fois !