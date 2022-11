Un Grand Week-end à Dubaï

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Dubaï et Abu Dhabi. Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques : se laisser glisser en abra pour admirer l'architecture du vieux Dubaï depuis la creek, méditer en plein ciel sur le toit d'une paisible villa entourée d'un magnifique jardin, approcher le musée du Louvre à Abu Dhabi en kayak... - Des activités 100 % dubaiotes : assister à une course de dromadaires, galoper dans les dunes, découvrir des trésors culinaires en déambulant le souk aux épices... - Notre nouvelle sélection de restaurants orientaux, de rooftops incroyables, de lieux où faire la fête et de jolies boutiques pour s'immerger dans l'ambiance de l'exubérante cité de tous les défis. - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, experts de la ville : le meilleur de la street food et des restos à petit prix, les plus belles adresses de bar au bord de l'eau, nos marchés préférés... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.