50 voyages à faire dans sa vie

À l'occasion de ses 50 ans, qui seront célébrés tout au long de l'année 2023, le Routard voit les choses en grand avec un beau-livre exceptionnel ! Les auteurs du célèbre guide nous confient tous leurs trésors et nous embarque pour un tour du monde en version XXL des 50 plus beaux voyages de la planète. Sillonner les parcs nationaux américains, découvrir les merveilles d'Islande, aller au bout du monde en Patagonie, plonger au coeur des temples d'Angkor au Cambodge, remonter jusqu'aux sources du Nil, dévaler les pentes du Kilimandjaro. . . 50 voyages tous plus exceptionnels les uns que les autres, sur tous les continents ! Illustré de superbes photos, vous retrouverez pour chaque voyage : - Les étapes détaillées jour par jour. - Une carte avec le parcours conseillé tracé - Un qr-code pour écouter une playlist en lien avec la destination et vous mettre dans l'ambiance - Un carnet de route avec toutes les infos essentielles détaillées pour bien préparer son voyage : la meilleure façon de s'y rendre, l'hébergement, le transport sur place, la restauration et même des solutions pour réduire son impact carbone en voyageant en train ou en bus. Plus qu'un beau-livre d'inspiration, ce livre-événement est un voyage à lui tout seul et s'adresse à tous les Routards, passionnés, curieux, et amoureux de voyages avec un grand V. Il sera une mine d'or et vous donnera toutes les pistes pour vous aider à choisir votre prochain voyage de rêve, ou vous fera tout simplement rêver et parcourir les merveilles de la planète depuis votre canapé. Ce beau-livre hors norme, est plus que jamais une célébration du voyage, une incitation à larguer les amarres et à céder à l'appel du large.