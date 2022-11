Avalonia, l'étrange voyage

Toute l'histoire du film Avalonia, L'Etrange Voyage dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. L'histoire : Searcher et son père, l'aventureux Jaeger, partent explorer les infranchissables montagnes qui entourent la cité d'Avalonia. Pendant leur périple, Searcher découvre une plante mystérieuse qui change le destin de la planète à tout jamais. Mais des années plus tard, la plante tombe malade. Pour sauver Avalonia, Searcher et son propre fils, Ethan, plongent dans les entrailles de la terre...