La Passeuse de mots Tome 3 : La mémoire de la lune

La vérité aura exigé maints sacrifices, mélange de sang et d'encre. Suite à l'affrontement au château d'Hélianthe, Arya et ses compagnons sont marqués par la perte, mais le voile de l'illusion s'est enfin levé. Ensemble, ils continuent de fuir et traversent une nouvelle Frontière. Là-bas, la lune est reine et les souvenirs recèlent de très nombreux et anciens secrets. A Archelune, la Passeuse de Mots n'a jamais été aussi proche de sa propre histoire et de la mémoire de ses prédécesseurs. Chaque révélation changera son âme et la nature profonde et spirituelle de sa quête. Plus que jamais, Arya va devoir comprendre ce qu'elle est, ce qu'on attend d'elle, et se battre. Contre les Miasmes, ses émotions, contre des ennemis de plus en plus sombres, ses propres démons et ceux des autres, et les obscurs desseins de l'Eidolôn. Pour discerner le vrai du faux, elle devra se fier à la loyauté de ses compagnons et de ses nouveaux alliés, prêts à lui prêter allégeance et croire en elle pour soigner les maux d'Hélios. Le voyage continue dans un royaume dangereux et brisé, où tout peut arriver. Le meilleur comme le pire. La cendre ou la poussière d'étoiles.