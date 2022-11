L'Equation des saveurs

Pourquoi un ingrédient a-t-il ce petit de caramel lorsqu'on le fait griller ? Pourquoi le café, mélangé à des épices, perd son goût amer pour devenir plus doux ? Qu'est-ce qui contribue à créer les saveurs ? Nik Sharma nous plonge dans la magie du jeu des saveurs, en analysant un à un les composants des recettes proposées mais aussi en montrant comment nos émotions, nos sens ou encore les sons affectent notre perception des goûts, des textures et des arômes. Couscous au sésame avec carottes rôties et feta, chou-fleur rôti dans du kéfir au curcuma, patates douces au four avec crème fraîche à l'érable, guimauves à la menthe poivrée... En appliquant les principes de la science à la cuisine, Nik Sharma nous embarque pour un voyage au coeur des saveurs à travers plus de 100 recettes et expériences.