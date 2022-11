Collection VIII

Les Primarques renégats s'allient pour changer la galaxie ! Fulgrim et Perturabo se lancent dans une mission qui mènera l'un à l'apothéose et l'autre au début de la fin, tandis qu'Angron et Lorgar amènent la ruine des Ultramarines. Et le recueil Les Ombres de la Traîtrise explore des scènes de trahison à travers tout l'Imperium, depuis les champs de mort d'Isstvan V et de la flotte de bataille des Iron Warriors jusque dans les sombres recoins des salles du palais impérial-même.