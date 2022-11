Avengers : Opération Tempête Galactique

C'est la guerre entre les Krees et les Shi'ars ! Quand deux des plus puissantes et plus anciennes races de la galaxie s'affrontent, seuls les Avengers peuvent tenir le rôle de médiateurs ! Les héros de la côte ouest et ceux de la côte est s'unissent pour une aventure cosmique qui les transformera à jamais. Et qui l'emportera entre Thor et Gladiator ? Cette gigantesque saga implique les deux équipes d'Avengers en fonction au début des années 90, et comme tout bon crossover, les séries individuelles des héros participent à l'intrigue. Vous trouverez ainsi des épisodes des séries Quasar, Wonder Man, Iron Man, Thor et Captain America pour une saga cosmique, jamais publiée en France jusqu'à aujourd'hui !