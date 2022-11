Alien Tome 2 : Renouveau

Nous sommes en 2122, l'Humanité s'est développée dans tout le système solaire. La civilisation humaine est sur le point de faire face à la pire menace possible. Que peuvent faire de simples fermiers face à des xénomorphes, ces parfaites machines à tuer ? Ce second album de la toute nouvelle série Alien made in Marvel peut se lire de façon indépendante, comme une histoire complète, nul besoin d'avoir lu le premier tome pour suivre. Notons également qu'une série Alien est en train d'être développée par Noah Hawley (Fargo, Legion) et qu'un nouveau film par Fede Alvarez (Don't Breathe) est également en cours d'écriture.