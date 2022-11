Marvel Action Black Panther : Avis de tempête

Alors que le Wakanda est frappé par une météo mortelle, la Panthère Noire doit découvrir qui est derrière ce changement climatique. Sa soeur Shuri et sa mère Ramonda viennent lui prêter main-forte ! Ces aventures tout public et inédites de la Panthère Noire permettront aux jeunes spectateurs de Black Panther : Wakanda Forever de prolonger le plaisir au-delà du film. En plus, les scénarios sont de Kyle Baker, plusieurs fois lauréat d'Eisner Awards et de Harvey Awards !