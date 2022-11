Excalibur T01 : La distinction de Betsy Braddock

Avec l'avènement de Krakoa, une nouvelle ère commence pour le royaume mystique d'Outremonde. Une nouvelle Captain Britain est en poste pour défendre le royaume d'Avalon aux côtés de son équipe, formée de Malicia, Gambit, Rictor, Jubilé... et Apocalypse ? Après l'album HOUSE OF X / POWERS OF X, les nouvelles séries mutantes chapeautées par Jonathan Hickman arrivent dans la collection MARVEL DELUXE ! C'était un moment très attendu par les lecteurs qui ne souhaitent pas forcément suivre toutes les séries mutantes ou qui veulent les redécouvrir séparément les unes des autres. La série Excalibur est singulière de par son ton original et une trame qui impactera très directement le crossover X OF SWORDS.