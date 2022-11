Maîtres des dragons Tome 14 : L'épreuve de la dragonne du Printemps

Un terrible tremblement de terre a détruit les récoltes du royaume ! Seul un dragon de Printemps pourrait sauver le royaume et faire repousser les cultures, mais il vit au plus profond d'un monde féerique secret. Draco et ses amis vont devoir redoubler de courage, car le monde des fées est étrange et mystérieux... Ce nouvel épisode peut se lire indépendamment des précédents.