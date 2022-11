We Must Never Fall in Love! T05

Depuis que leurs parents se sont mariés, Sakura et Kaede sont désormais frère et soeur, mais les deux adolescents ne peuvent s'empêcher d'être attirés l'un par l'autre. Et soudain, un baiser... Tandis que Sakura s'interroge sur les raisons pour lesquelles Kaede l'a embrassée, Aoi, le frère aîné de ce dernier, vient passer les fêtes de fin d'année chez les Nishiyama ! Mais lorsque Sakura sort avec Hatano pour le nouvel an, elle entend quelque chose de surprenant...