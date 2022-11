Nous, les indomptables. Comment les humains ont conquis le monde ? 1 CD audio MP3

Comment nos ancêtres sont-ils devenus les animaux les plus puissants du monde, au point de dominer la planète ? Dans ce premier tome d'une série en quatre volumes, Yuval Noah Harari met tout son talent de vulgarisateur au service des pré-adolescents pour raconter une histoire incroyable mais vraie : celle de l'histoire de l'humanité. Dans un style simple et très accessible, l'auteur choisit de s'adresser directement au lecteur, et de multiplier exemples et analogies pour expliquer les raisons du triomphe des humains sur les autres espèces, tout en manifestant un véritable optimisme dans les capacités de la jeune génération à changer le monde.