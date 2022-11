Le Château intérieur ou Le Livre des demeures est une oeuvre de Thérèse d'Avila qui a joué un rôle majeur dans la spiritualité chrétienne et dans l'expérience mystique de l'Occident. L'image du château renvoie à l'âme qui doit passer par des stades successifs pour atteindre la perfection. Ces stades correspondent aux sept demeures du château, dans lesquelles l'âme se perfectionne graduellement avant d'atteindre l'ultime, où se trouve Dieu. L'oraison de recueillement, l'ascèse, la prière et la méditation sont les portes d'entrées du château qui permettent d'accéder à l'extase du pur amour, au mariage spirituel, à l'union divine. Cet ouvrage est publié et traduit quelques années après la mort de son auteur. Il est régulièrement réédité et retraduit jusqu'à nos jours. Lors du procès canonique qui amène l'Eglise catholique à proclamer Thérèse d'Avila docteur de l'Eglise, Le Château intérieur est défini comme "la plus importante de ses oeuvres et même de toute la mystique chrétienne" .