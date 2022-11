Freestyle. Le rap français en 200 listes

Quelles sont les plus grandes compilations de tous les temps ? Les 10 drilleurs à la française ? Les 50 beatmakers qui ont fait l'histoire ? Les 21 personnes clashées par MC Jean Gab'1 ? Les 20 morceaux qui font référence à La Haine ? Les 10 meilleurs freestylers ? A travers 200 listes spécialement choisies, Driver livre un véritable condensé du rap français et une balade à travers l'un des courants musicaux les plus écoutés. Allumez vos enceintes et laissez-vous porter !