Le grand livre du MMA. Des origines jusqu'à l'UFC : la Grande Epopée du combat libre

Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Georges St-Pierre ou encore Ciryl Gane. Ils sont les nouvelles superstars, élevés pour certains au rang d'icônes. Entre fantasme nourri par la peur de l'inconnu et fascination teintée de respect, le MMA est LA révélation de cette décennie. La France, d'abord frileuse, est passée à l'ère des arts martiaux mixtes de manière spectaculaire, forte d'un public toujours plus fervent. Mettez votre protège-dents et grimpez au coeur de ce monde riche et passionnant, vous ne le regretterez pas !