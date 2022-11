Les loups seraient restés des loups

Une course, un homme ou est-ce un animal ? Entre les deux peut-être. Où court-il, où court-elle ? Non mais vous l'avez vu, vue avec ses pinces, ses mains, toutes canines affutées ? Effrénée est l'écriture de ces vies qui halètent et nous semblent aussi étrangères que familières, traversant des états limites, des ardeurs sous-terraines qui font écho aux nôtres - vécus ou rêvés. Libératoire, la plume de l'autrice est toute tissée de désir, de violence, de chaos, elle vibre et emporte. Récit poétique autant que prose de la fuite, servi par une langue somptueuse, ce livre questionne les frontières autant qu'il fait surgir le milieu où on ne l'attend pas, agite les peurs vives et convoque d'improbables joies à venir.