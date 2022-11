Nous, Filles de Sparte

D'une beauté inégalée et de naissance divine, Hélène et Klytemnestre suscitent l'admiration de toute la Grèce. Les deux jeunes princesses de Sparte profitent d'une existence dorée de luxe et d'abondance. Mais un tel privilège a un prix : jamais elles ne pourront être maîtresses de leurs destins. Elles ne sont encore que des enfants lorsqu'elles sont séparées et mariées aux légendaires rois Agamemnon et Ménélas. Les deux soeurs ne se reverront jamais. Leur devoir est maintenant de donner naissance à des héritiers et d'assumer leur rôle de reines douces et soumises. Mais lorsque le poids de la cruauté et de l'ambition de leurs maris devient trop lourd à porter, elles doivent aller au-delà de leur condition et se rebeller. Leurs décisions font basculer le cours de l'histoire et, trois mille ans plus tard, l'écho de leurs voix résonne encore, au nom de toutes les femmes. Puissantes et libres.