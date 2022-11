Hystérique mais à croquer

Fujie, un étudiant un peu trop sérieux, a un problème : son meilleur ami Yoshida n'arrête pas de traîner avec un autre garçon ! Haruki Oshima est pourtant séducteur, volage, et les rumeurs disent même qu'il est gay. A cause de leur proximité, toute l'université pense qu'ils sortent ensemble... Mais lorsque Fujie leur fait part de la rumeur, les deux garçons lui rient au nez. Si Yoshida est aussi proche d'Oshima, ce serait pour lui demander des conseils sur sa vie amoureuse... Et pourquoi ne pas lui avoir demandé à lui ? Une rivalité s'installe donc entre Oshima et Fujie, qui n'hésite pas à être le plus désagréable possible envers Oshima. Mais sa bonne volonté risque de le faire craquer tôt ou tard... Il y a bien des histoires où on tombe amoureux de la personne après être sorti avec, non