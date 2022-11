L'échappée belle Tome 2

Asahi et Mitsuki sont partis faire le tour du monde dans l'objectif de se marier après leur voyage. Après avoir quitté l'Asie, les deux tourtereaux se dirigent vers la Finlande, l'Allemagne, la France et l'Italie ! Alors qu'il passe des jours précieux avec Mitsuki et qu'il rencontre pour la première fois sa famille, des doutes surviennent dans le coeur d'Asahi. Le deuxième tome d'un voyage en amoureux qui risque de changer leur vie !