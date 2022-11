L'échappée belle Tome 1

Asahi et Mitsuki, un couple homosexuel aux personnalités bien différentes, se lancent dans un tour du monde avec la promesse de se marier à la fin de leur voyage. S'ils doivent traverser des épreuves, celles-ci ne sont rien à côté des belles rencontres et des découvertes qu'ils feront dans ces pays qui leur sont encore inconnus. On dit souvent qu'un voyage permet de changer sa perception du monde, mais qui sait, peut-être qu'il pourrait aussi transformer leur vision de l'amour ?