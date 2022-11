Hitorijime My Hero Tome 10

Setagawa et Kôsuke commencent enfin leur cohabitation ensemble et, tels des jeunes mariés, sont aussi amoureux qu'au premier jour... C'était sans compter l'emploi du temps rempli de Kôsuke qui empêche le couple de se voir, alors que leur contrat de bail ne dure qu'un mois ! Kensuke et Hasekura sont également en pleine remise en question, et les tensions risquent de s'accélèrer avec l'arrivée prochaine du père des Ôshiba...