Komi cherche ses mots Tome 4

Au fil des jours, l'anxieuse Komi se fait de plus en plus d'amis. Heureuse, un léger voile de tristesse s'abat néanmoins sur elle : les vacances sont sur le point de se terminer et, pour la première fois de sa vie, elle aimerait qu'elles durent pour l'éternité. Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin, et l'aube se lève sur un nouveau semestre ! Un tourbillon d'émotions colorées va la submerger alors que commence la fête du sport !