"Pêcheur d'Islande est un livre tellement moderne qu'il continue d'être prémonitoire". Didier Decoin De février à août, ceux qu'on nomme les "Islandais" quittent le port de Paimpol, en Bretagne, et traversent la mer du Nord pour aller pêcher la morue en Islande. Yann Gaos, marin-pêcheur breton, et Gaud Mevel, jeune fille issue d'un milieu aisé, sont amoureux. Mais Yann disparaît dans les eaux glacées quelques jours après leur mariage. Pierre Loti raconte avec délicatesse et expertise - il était lui-même marin -, la dure vie de ces hommes lors des longues traversées vers l'Islande. Il décrit avec poésie les détails de la mer, mais aussi l'attente des femmes sur la terre. Depuis la publication anonyme de son premier roman aux Editions Calmann-Lévy en 1879, Pierre Loti est resté fidèle à la maison. L'ensemble de son oeuvre s'inspire de sa vie et principalement de ses nombreux voyages, qu'il raconte à travers ses fictions et ses reportages. A sa sortie, en 1886, Pêcheur d'Islande connaît un immense succès. Cent ans après la disparition de son auteur, ce roman d'une modernité folle est toujours un grand classique de la littérature française.