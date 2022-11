Tennis. Edition 2022

REVIVEZ L'INCROYABLE SAISON DE TENNIS 2022 Une saison qui a vu les monstres sacrés jouer encore et toujours les premiers rôles : Rafael Nadal a décroché deux titres du Grand Chelem, Novak Djokovic a triomphé à Wimbledon. Mais alors qu'on pouvait se demander si la domination du Big 3 allait prendre fin un jour, l'avènement de la fusée Carlos Alcaraz a fait entrer le tennis dans une nouvelle ère. Une année riche en rebondissements mais aussi en larmes. Serena Williams a probablement tiré le rideau sur sa fabuleuse carrière, tout comme Ashleigh Barty, Juan Martin del Potro ou encore Jo-Wilfried Tsonga. Et que dire de la retraite du Maestro ? Dans SA Laver Cup, Roger Federer, légende vivante du tennis et même au-delà, a refermé le livre de sa glorieuse épopée. Une saison qui a aussi tourné au rocambolesque comme en témoigne l'affaire Djokovic lors de l'Open d'Australie. Une année de spectacle, d'émotions, et de matchs de légende. Une course au sommet illustrée dans ce livre d'exception, sublimée par les clichés des plus grands photographes de sport. Et pour ne rien oublier de cette saison, tous les résultats et les tableaux des tournois du Grand Chelem sont minutieusement détaillés.