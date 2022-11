Révolutionner l'assurance avec le Métavers

Le métavers est partout depuis un an et l'annonce du changement de nom de Facebook en Meta en octobre 2021. Mode ou opportunité réelle, telle est la question que nombre d'acteurs de l'assurance cherchent à éclaircir. Il est vrai que le terme est flou, à la frontière entre science-fiction, technologie et opportunités réelles. Les milliards investis et la multiplicité des cas d'usage font de la compréhension du phénomène métavers un incontournable pour tous les acteurs de l'assurance : organismes de formation, sociétés de consulting, courtiers, assureurs, réassureurs, insurtechs et agents généraux. Distinguer l'utile de l'accessoire, être en capacité de formuler une stratégie et de l'exécuter, tel est l'objectif de cet ouvrage. Il aborde l'usage des métavers, en plaçant l'utilisateur et le consommateur au centre, au travers d'une analyse des impacts sur l'assurance en comparaison d'autres industries. Opérationnel grâce à de nombreux exemples, l'ouvrage s'adresse aux étudiants, professionnels, managers et dirigeants qui ont conscience du rôle primordial du métavers comme levier de transformation et de croissance.