Delon. En large et en travers

Piscine - Visconti - Chiens - Flic - Boxe - Mort - Collections - Fort Boyard - Melville - Cigarettes - Romy - Indochine - Politique - Voyou - Musique - Hollywood - Ego - Chevaux "Bonjour, c'est le plus grand acteur du monde à l'appareil ! " Seul Alain Delon peut entamer ainsi une conversation téléphonique. Après tout, c'est vrai : celui qui parle de lui à la troisième personne a été le plus grand, mais aussi l'homme à la beauté la plus hypnotique de sa génération. Encore aujourd'hui, cette icône intemporelle fascine. Il a tout vu et tout connu, il a travaillé avec les plus grands et entretenu des passions intenses tout au long de sa carrière. Mais a-t-il vraiment livré tous ses secrets ? Les meilleures plumes du magazine Sofilm ont mené l'enquête pour proposer un nouveau regard sur une existence et une carrière hors du commun, en plus de 250 pages richement illustrées de photos souvent rares. INCLUS : des entretiens exclusifs avec John Woo, Alain Terzian, Mylène Demongeot, Arthur Harari, Ariane Massenet, etc.