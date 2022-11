L'imagerie Mes années pourquoi le football, un documentaire illustré de 96 pages pour entrer par l'image dans l'univers du football, dès 4 ans. L'encyclopédie du foot A travers 4 grandes parties intitulées " C'est quoi, le foot ? ", " Sur le terrain ", " Au match ! " et " Les compétitions ", l'enfant découvre : - l'essentiel à savoir sur le football : les règles, le terrain, la tenue, les qualités des joueurs ; - le jeu sur le terrain : les postes, les actions ; - le déroulement d'un match au stade : le stade, le début du match, l'ambiance dans les tribunes, la mi-temps, l'arbitrage, la fin du match ; - les compétitions internationales et les joueurs de légende : championnats nationaux, compétitions internationales, Coupe du monde... une encyclopédie actuelle Centré sur l'approche de l'enfant par l'image, à travers des illustrations légendées en vignettes ou en grandes scènes, l'imagerie mes années pourquoi Le football donne une vision actuelle du sport ouvert à toutes et à tous.