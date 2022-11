Les rues sont illuminées, la grande place de la ville est décorée d'un beau sapin : c'est bientôt Noël ! La préparation de la fête préférée des enfants expliquée étape par étape On suit les préparatifs de Noël dans la famille d'Hugo : la décoration du sapin de Noël, l'ouverture du calendrier de l'avent, la lettre au père Noël, les invités du réveillon et le repas, les lutins et le traîneau du père Noël, l'ouverture des cadeaux... Un documentaire pour une première approche de Noël Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant plein de vocabulaire comme "calendrier de l'avent", "guirlandes", "traîneau du père Noël". L'approche sensorielle du texte permet de rester proche du monde tel qu'il est appréhendé par les tout-petits. L'enfant se représente le papier cadeau qui se déchire, le goût de la bûche au chocolat, les chants de Noël... Grâce à cette immersion dans le texte, le petit lecteur peut découvrir une fête dont il commence à comprendre les rituels et les traditions. Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !