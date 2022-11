Mes docs en forme le football : un imagier en forme de ballon composé de 6 doubles pages. Une centaine d'illustrations légendées à regarder et des grandes images documentaires à explorer pour découvrir l'univers du football. Une approche multi thématique Le livre est organisé en 6 doubles thématiques autour de l'univers du football. - jouer au football au parc, dans le gymnase, à la plage... - le terrain, - l'équipe, les onze joueurs, le gardien, les attaquants, les défenseurs, les milieux... - la tenue - l'entraînement, s'échauffer, faire des étirements, travailler ses appuis, jongler... - l'attaque - les qualités des joueurs, apprendre les règles du jeu, écouter l'entraîneur, jouer collectif, ranger le matériel... - l'arbitrage - le stade, les gradins, la billetterie, la boutique officielle du club, le terrain... - les supporteurs, - les compétitions, la coupe d'Afrique des nations, la ligue Europa, la coupe d'Océanie des nations... - l'équipe nationale de football. Une entrée par l'image En page de gauche l'enfant découvre une vingtaine de vignettes légendées. En page de droite, l'enfant explore une grande scène pleine de vie et glane de nouvelles informations. Un documentaire sur le football Grâce aux vignettes et aux grandes illustrations légendées, l'enfant apprend à nommer et à connaître le vocabulaire du football. Il enrichit son vocabulaire.