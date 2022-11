A Tender Heart Tome 1

Alors qu'elle n'était qu'une simple lectrice, suite à un voeu, une jeune femme se retrouve transportée dans l'univers de l'un de ses romans favoris. Elle n'a plus qu'un objectif : voler au secours de son personnage préféré, Liandro, jeune duc frappé d'une malédiction et rejeté par sa famille. Sous les traits d'Evelina, sa servante et confidente, notre héroïne va tout faire pour changer à jamais l'histoire originale !