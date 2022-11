Juliette à Berlin

La mère de Juliette étant invitée à prononcer une conférence à Berlin, notre duo mère-fille s'envole vers l'Allemagne pour une nouvelle épopée. Une fois nos héroïnes sur place, deux amis rencontrés lors d'un voyage précédent viennent les surprendre. Pour Juliette, ce qui s'annonçait au départ comme un voyage ennuyeux prend alors une tournure tout à fait excitante. De plus, elle rencontrera un jeune Berlinois prénommé Frantz avec qui elle fera ses premières armes en tant qu'artiste de rue ! Les thèmes au menu de ce 18e tome : les barrières de la communication, la vie (et les conflits) dans une famille atypique, l'histoire du fameux mur de Berlin, l'art urbain et l'expression de soi. Surtout, il sera question de graffitis, beaucoup de graffitis. Les jeunes lecteurs se familiariseront aussi avec la langue et la culture allemandes.