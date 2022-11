Quand la métropole cesse de s’étaler. Vers de nouveaux équilibres entre villes et campagnes à Lyon

En partant de la récente adoption de l'objectif "zéro artificialisation nette", cet ouvrage aborde les différents enjeux d'une fin de l'étalement urbain dans l'aire métropolitaine lyonnaise. A partir de plusieurs études de cas, il invite à dépasser les schémas binaires opposant villes et campagnes afin de poser les jalons d'une réflexion sur l'avenir de la planification urbaine et la recomposition des équilibres entre les fonctions du territoire. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".