Le Grand Larousse illustré de la Culture générale

La culture générale de A à Z, et en images ! Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la politique, à la religion, à la littérature, à l'art, aux grands principes de la science ou de la philosophie, aux mécanismes de la grammaire ? Ce livre est fait pour vous. Au contraire, vous adorez l'une de ces matières et vous rêvez d'en revoir les bases ? Ce livre est fait aussi pour vous ! Le Grand Larousse de la culture générale vous donnera de la façon la plus simple et la plus claire possible, illustrations originales, infographies en couleurs et cartes à l'appui, les clés pour comprendre 11 grands domaines fondamentaux de la culture générale : histoire, géographie, littérature, langues, sciences, géopolitique, art, religion, économie, politique, philosophie. Et avec eux le monde qui nous entoure !